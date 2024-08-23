Киркоров заявил, что ничего не знает о штрафах своего отца

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводится с 2002 года. С начала его создания и до 2014 года конкурс проходил в Юрмале (Латвия). В 2015 году «Новая волна» переехала в Россию. Концертный зал New Wave Hall развернут в периметре Олимпийского парка в Сириусе. Последний конкурс проходил там в 2021 году, после даты были перенесены на неопределенный срок.