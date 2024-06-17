Киркоров сделал важное заявление о карьере: «Концертов не будет»

Прокатчики даже соревновались за право проводить его южные гастроли. Потому как знали: билеты на выступления Филиппа раскупят полностью, а значит, они смогут неплохо заработать. Впрочем, в этом году Киркоров принял неожиданное для многих решение: радовать отдыхающих он не будет.