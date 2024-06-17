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Киркоров сделал важное заявление о карьере: «Концертов не будет»

«Заколебался ездить по гастролям», — честно признался Филипп.

На черноморском побережье стартовал курортный сезон. Сочи, Анапа, Геленджик уже увешаны афишами различных звезд. В этом году отдыхающих планируют развлекать Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Игорь Николаев…

Все прошлые тридцать с лишним лет «на югах» гастролировал и Филипп Киркоров. Поп-короля на российских курортах всегда любили. За сезон он мог проехать черноморское побережье с концертами по три-четыре раза.

Прокатчики даже соревновались за право проводить его южные гастроли. Потому как знали: билеты на выступления Филиппа раскупят полностью, а значит, они смогут неплохо заработать. Впрочем, в этом году Киркоров принял неожиданное для многих решение: радовать отдыхающих он не будет.

— Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет, — сделал важное заявление в беседе с корреспондентами «МК» Народный артист России.

Филипп говорит, что пропускает нынешний курортный сезон по уважительной причине. Киркоров в ближайшее время планирует вновь попробовать себя в качестве актера. Почти все лето поп-король проведет на съемках фильма, где он сыграет одну из главных ролей. Филипп уже в предвкушении.

— Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр, — продолжил артист. — Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяца. Это будет комедия. С Дороховым будем сниматься.

О том, что пропустит курортный сезон впервые за всю свою карьеру, Киркоров рассказал уже и коллегам. Общаясь с Анастасией Стоцкой и другими участниками столичного мюзикла, Филипп честно признался: «Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу».