Кириллов день. Что можно и что нельзя делать 27 февраля 2024 года

27 февраля 2024 года чтут память святого равноапостольного Кирилла — византийского миссионера, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. Известность он получил под именем Кирилл, которое стало его после принятия схимы. На Руси его прозвали Весноуказчиком.
Кто такой равноапостольный Кирилл?
Константин и его брат Мефодий родился в византийском городе Солуни (ныне — греческий город Фессалоники). В 12 лет он остался сиротой и был отдан на воспитание влиятельного логофета (высший чиновник патриаршей канцелярии) Феоктиста. Юноша обучался у лучших преподавателей Константинополя, демонстрируя выдающиеся способности, и довольно рано принял решение стать священнослужителем. Был хранителем библиотеки собора Святой Софии и преподавал философию в Константинопольском университете. Кирилл желал жить в уединении в монастыре, но его по указу императора стали посылать в дальние поездки проповедовать христианство и участвовать в богословских диспутах. В 856-м он переселился к брату на гору Олимп, посвятил себя науке. Вокруг Кирилла и Мефодия сложилась группа единомышленников и обдумывалась идея создания славянской азбуки.
В 862-м братьев по просьбе князя Ростислава отправили в Моравию (регион на востоке современной Чехии) объяснять людям «веру на родном языке». Кирилл понял, что без азбуки не сможет выполнить эту миссию. Братья проделали огромную работу: составили славянскую азбуку, обучали ведению богослужения и в течение трех лет перевели с греческого Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. Братья побывали в Риме, где передали папе Римскому Адриану II мощи папы Римского Климента, обретенные во время поездки в Херсонес (часть Крыма, на тот момент владение Византии). Тот в ответ утвердил богослужение на славянском языке и приказал положить в церквях переведенные книги. В Риме Константин тяжело заболел, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл и скончался 14 февраля 868 года. Похоронен в церкви Святого Климента в Риме. После его смерти Мефодий был рукоположен в архиепископы Моравии.
Что можно делать 27 февраля 2024 года?
— По традиции готовили горячий сбитень из разных сортов меда, патоки, трав и пряностей.
— Считалось, что все сны в ночь на этот день — вещие.
Что нельзя делать 27 февраля 2024 года?
— Нельзя стричь ногти.
— Нельзя ходить к врачам, особенно к стоматологам.