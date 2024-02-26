Кириллов день. Что можно и что нельзя делать 27 февраля 2024 года

В 862-м братьев по просьбе князя Ростислава отправили в Моравию (регион на востоке современной Чехии) объяснять людям «веру на родном языке». Кирилл понял, что без азбуки не сможет выполнить эту миссию. Братья проделали огромную работу: составили славянскую азбуку, обучали ведению богослужения и в течение трех лет перевели с греческого Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. Братья побывали в Риме, где передали папе Римскому Адриану II мощи папы Римского Климента, обретенные во время поездки в Херсонес (часть Крыма, на тот момент владение Византии). Тот в ответ утвердил богослужение на славянском языке и приказал положить в церквях переведенные книги. В Риме Константин тяжело заболел, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл и скончался 14 февраля 868 года. Похоронен в церкви Святого Климента в Риме. После его смерти Мефодий был рукоположен в архиепископы Моравии.