Кирилл Песков полетит на МКС на Crew Dragon в феврале 2025 года

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания соответственно российского и американского сегментов станции.