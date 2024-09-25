Киргизия к 2050 году намерена достичь углеродной нейтральности

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Киргизии принимают необходимые меры для улучшения экологической ситуации и к 2050 году планируют добиться углеродной нейтральности. Об этом заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент республики Садыр Жапаров.
«Кыргызская Республика уделяет особое внимание вопросам климата в осуществлении своей национальной политики и, основываясь на принципах зеленого развития, ставит перед собой амбициозную цель достижения углеродной нейтральности к 2050 году», — сказал он.
Как напомнил Жапаров, более 95% энергии в республике производится гидроэлектростанциями, которые являются «главным двигателем на пути к достижению цели нулевых выбросов». «Наша страна имеет обширные возможности для интеграции возобновляемых источников энергии в различные отрасли экономики, развития инфраструктуры электротранспорта, для устойчивого сельского хозяйства и развития экотуризма», — отметил глава государства.
В республике также принимаются меры по стимулированию использования электромобилей и повышению энергоэффективности зданий. «Хочу привести только один пример нашего стремления построить зеленое будущее. Мы начали строительство на берегу озера Иссык-Куль современного и инновационного города Асман, что в переводе с кыргызского языка означает “небо”. В следующем году мы начнем строительство зеленого города в Кемине», — сказал он.
Реализация этих проектов, убежден президент, послужит примером для других регионов республики и будет способствовать «сохранению чистой природы для будущих поколений», а также станет «экономическим, торговым, культурно-туристическим хабом, центром инноваций и новых технологий».