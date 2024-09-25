Киргизия к 2050 году намерена достичь углеродной нейтральности

В республике также принимаются меры по стимулированию использования электромобилей и повышению энергоэффективности зданий. «Хочу привести только один пример нашего стремления построить зеленое будущее. Мы начали строительство на берегу озера Иссык-Куль современного и инновационного города Асман, что в переводе с кыргызского языка означает “небо”. В следующем году мы начнем строительство зеленого города в Кемине», — сказал он.