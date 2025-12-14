Кипр возобновляет работу визовых центров в России

Кипр упростил получение виз для россиян — разрешение на въезд теперь оформить заметно проще и быстрее. Страна откроет визовые центры в России. Они начнут работу с завтрашнего дня. Управлять этими центрами будет аутсорсинг-компания BLS International.
Сообщается, что в процессе оформления документов компания может предлагать дополнительные визовые услуги, за которые посольство Кипра не несет ответственности.
Сервисный сбор за подачу заявления на визу будет составлять 1,5 евро без учета НДС.
Всего визовых центров будет восемь — по одному в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.
Комментирует вице-президент туристического холдинга Ambotis Костас Куртидис:
— Конечно, это будет сложнее, чем это было раньше, до того, как Кипр был в Шенгенской зоне, но тем не менее, это поможет обслужить то количество людей, которые желают попасть на Кипр, однозначно. Изначально они собирались через греческие консульства это делать, но раз они открывают визовые центры, то это будет, конечно, намного легче.
— Стоимость подачи заявления без учета НДС полтора евро, визовый сбор для детей от 6 до 11 лет 45 евро, с 12 лет 90 евро. Насколько эти цены, так сказать, конкурентоспособны?
— Все-таки поток небольшой, потому что добираться не так просто, нет прямых рейсов. Я думаю, это нормальные цены, потому что сами билеты дорогие. И когда у туристов есть возможность заплатить большую стоимость, чем обычно стоят прямые рейсы, то есть возможность оплатить вот эти визы. В принципе, плюс-минус такие цены на рынке сейчас. Конечно, легче было бы безвизово или без шенгена, но такова действительность.
— Есть ли какой-то дополнительный пласт туристов, который может подстегнуть это нововведение?
— Вы знаете, сейчас туризм на Кипр и также в Грецию из России на таком низком уровне, что, ну только те, которые очень соскучились по этому направлению, наверное. Однозначно есть пласт туристов, но какой он, мне пока сложно сказать.
— Насколько дорогой отдых на Кипре сейчас?
— Я не думаю, что он сильно вырос по сравнению с допандемийным. Смотря какой отель, что выбирать. Естественно, когда такие дорогие билеты, приезжает та категория туристов, которые могут себе позволить и аналогично дорогой отель. Поэтому нет массового туризма, когда путевки стояли по 700, 900, 1000, 1100 евро. Да сейчас только билеты столько стоят.
Сейчас россияне могут въехать на Кипр по действующему Шенгену или по национальной визе. До 2022 года для поездок на Кипр из России была доступна упрощенная электронная виза, сейчас ее нельзя получить из-за отсутствия прямых перелетов.