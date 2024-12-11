Кипр ужесточил визовые требования для россиян

Сам перечень документов тоже расширился: теперь дипведомству нужно предоставить выписку из Социального фонда РФ за последние десять лет с цифровой подписью и данные о банковских операциях со всех счетов за последние три месяца. Вместо справки с места работы, в которой указывалась месячная зарплата туриста, предоставляются сведения о зарплате от работодателя за полгода. Расширился список информации, указываемой в спонсорском письме: при оформлении визы нужно будет указать пункт назначения, сроки поездки и расписать все расходы, покрываемые спонсором.