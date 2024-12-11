Кипр ужесточил визовые требования для россиян

В новом «Перечне документов, необходимых для ходатайства о выдаче краткосрочной визы в РФ» указывается, что предельные сроки рассмотрения заявок составляют 15 календарных дней до выезда. Ранее документы могли принять за три-четыре дня до выезда. Также россиянам стало необходимо предоставить копии всех страниц паспорта с отметками, тогда как ранее требовали только копии титульных страниц и страницы с пропиской.
Сам перечень документов тоже расширился: теперь дипведомству нужно предоставить выписку из Социального фонда РФ за последние десять лет с цифровой подписью и данные о банковских операциях со всех счетов за последние три месяца. Вместо справки с места работы, в которой указывалась месячная зарплата туриста, предоставляются сведения о зарплате от работодателя за полгода. Расширился список информации, указываемой в спонсорском письме: при оформлении визы нужно будет указать пункт назначения, сроки поездки и расписать все расходы, покрываемые спонсором.
Кипр считается страной, которая позже может войти в Шенгенское соглашение. Сейчас на территорию республики разрешен въезд по шенгенской визе, однако с национальной визой нельзя попасть в шенгенскую зону. В сентябре-октябре спрос на поездки в Кипр вырос и составил 7,5% от всех авиабилетов, проданных по европейским направлениям.