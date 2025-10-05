Популярные темы
Кинжальный удар по Украине 5 октября: что известно на этот час, какие последствия ждут Киев

Вооруженные силы РФ ночью 5 октября совершили удары по энергетической инфраструктуре и военным предприятиям на территории Украины. По словам Владимира Зеленского, комбинированная атака состояла из более 50 ракет, включая «Кинжалы», а также порядка 500 беспилотников. Что известно к этому часу — в материале ВФокусе Mail.

Источник: AP 2024

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают их работу. В военном ведомстве подчеркнули, что цели были достигнуты.

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что под удар попали Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области. Пострадали более десяти человек, пятеро погибли, добавил глава киевского режима.

Последствия массированного удара ВС РФ

Основной целью российских ударов стала западная часть Украины. В результате атаки Вооруженных сил РФ часть Львова осталась без электроэнергии, а общественный транспорт не выезжал на маршруты, заявил мэр города Андрей Садовой. В социальных сетях местные жители публиковали кадры, как населенный пункт затягивает густым дымом после ударов. По данным украинского издания «Страна», в городе насчитали минимум 25 ударов.

В Ивано-Франковской области также работали системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, под удар попала Бурштынская теплоэлектростанция.

При этом, как сообщает Telegram-канал Insider UA, на западе страны работа сил ПВО была осложнена из-за плохих погодных условий.

Кроме того, на подконтрольной украинским властям части Запорожской области свыше 73 тысяч человек остались без электроэнергии. По сообщению областной военной администрации, в регионе возникли проблемы с подачей воды.

Также сильный пожар произошел в Чернигове, где был поврежден объект инфраструктуры, сообщило ГСЧС. В украинском Минэнерго заявили, что в регионе действуют графики почасового отключения электричества. Кроме того, ведомство добавило, что сложная обстановка остается и в Сумской области.

Массированный удар ВС РФ имеет оглушительный эффект

Политолог Марат Баширов заявил, что комбинированный российский удар носит оглушительный эффект. Причем после него даже Зеленский начал что-то говорить про дипломатию.

«Вскрывается, что старые системы ПВО на западе страны не сработали, вернее, они не поразили цели в воздухе и часть упала на жилые дома. Ясное дело — жертвы», — отметил он.

Эксперт также добавил, что результаты ударов станут известны лишь через пару дней, когда это отразится на снабжении и перемещениях, как для гражданских задач, так и для военных.

Зеленский заговорил о прекращении огня в небе

После удара российских войск глава киевского режима предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». При этом он не уточнил, что имел в виду.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии», — написал он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе, назвал его слова голой болтовней.

Артем Феоктистов