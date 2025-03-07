Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Андреасян ненавидит Тарковского, потому что снимает в его манере — кинокритик

Режиссер Сарик Андреасян вступил в перепалку со студентами в ходе одной из своих лекций и заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино. На следующий день в Сети появился анекдот «Режиссер Андеасян» сделает ремейк на фильм Таарковского «Зеркало». Кинокритик Александр Шпагин счтает, что лектор, преподающий кинорежиссуру и критикующий Тарковского, выглядит также как историк, критикующий историю. Также он напомнил про мем Юия Дудя* (признан иноагентом).

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино»

Режиссер Сарик Андреасян поспорил с учащимися столичного киноколледжа, где деятель культуры выступил с лекцией. Одна из присутствующих спросила его о фестивальном кино, а также о том, как режиссер относится к картинам, которые снимаются не ради коммерческой выгоды.

На что Андреасян ответил: «Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на “Аноре” не зарабатывают деньги?».

Затем речь зашла о режиссере Андрее Тарковском, Андреасян признался, что ненавидит этого режиссера и авторское кино.

Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино.

Тарковский — это плохо. <…> Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это«, — сказал Андреасян.

После таких слов присутствующая студентка заявила Андреасяну, что стремится заниматься кино не ради получения “Оскаров” или иных наград.

“Если ты думаешь, что ты умнее меня и лучше меня, ты заблуждаешься”, — ответил ей режиссер. Перепалка привела к тому, что режиссер ушел с лекции раньше запланированного срока.

В дальнейшем в учебном заведении подтвердили факт конфликта между Андреасяном и студентами.

Подобные киношколы выпускают “тех самых либералов которые ненавидят свою страну”

После произошедшего инцидента Андреасян прокомментировал конфликт со студентами в своем telegram-канале.

“Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из-за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров”, — написал он (орфография и пунктуация сохранены).

Режиссер добавил, что подобные образовательные учреждения выпускают “тех самых либералов которые ненавидят свою страну”.

Но после Андреасян сменил гнев на милость и решил извиниться перед студентами колледжа. В telegram-канале “Осторожно, Москва” был опубликован соответствующий скрин чата, в котором написано: “Ребят, Сарик Андреасян извинился и попросил не выкладывать видео в интернет”.

Учащиеся колледжа извинения режиссера не оценили и отреагировали на них смехом.

Источник: Сергей Метелица/ТАСС

“Если бы Андреасян не смотрел Тарковского, то он вряд ли бы снял свои лучшие картины”

Киновед и кинокритик Александр Шпагин согласился, что авторское кино в России в настоящее переживает не лучшие времена.

“Авторское кино у нас сейчас действительно находится в кризисе, и крайне редко что-то хорошее появляется. Все остальное — это вялое, лишенное энергетики и новых смыслов кино”, — сказал Шпагин в беседе с ВФокусе Mail.

При этом и творчество самого Андреасяна, по словам кинокритика, также не радует обилием хороших фильмов. Поэтому он посоветовал режиссеру не высказываться столь критично о Тарковском.

“Если бы Андреасян сам не смотрел Тарковского, то он вряд ли бы снял свои лучшие картины. У него есть три хорошие картины, которые, как ни странно, сделаны в авторском стиле Тарковского. Я имею ввиду фильмы “Землетрясение”, “Непрощенный” и “Мужское слово””, — считает Шпагин.

По его словам, без элитарного коммерческое искусство погибает или “превращается в картины Андреасяна”.

“Вот спроси у людей про фильмы Андреасяна, они просто ржать будут. И не случайно Юрий Дудь* (признан иноагентом) у всех спрашивал о том, что они выберут: прилюдно пернуть или пойти на новый фильм Андреасяна. Меня удивляло, что серьезные люди выбирали именно первый вариант”, — отметил киновед Александр Шпагин.

Он считает, что Андреасяну следует сменить вектор и подражать прославленным режиссерам, которые сочетали элитарное и коммерческое.

«Лучше бы он двигался к тем режиссерам, которые сочетают элитарное и коммерческое. Это Квентин Тарантино, у которого любимый писатель — Борис Пастернак. Я думаю, что Андреасян и Пастернака запретил, потому что он элитарный и малопонятный. И лучше бы он двигался к Эльдару Рязанову, у которого, кстати, любимым режиссером был Федерико Феллини, которого бы Андреасян тоже запретил. Лучше бы он двигался к соединению элитарного и массового, как это делали лучшие классики отечественного и мирового кинематографа», — заключил Шпагин.