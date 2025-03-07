Режиссер Андреасян ненавидит Тарковского, потому что снимает в его манере — кинокритик

«Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино»
Режиссер Сарик Андреасян поспорил с учащимися столичного киноколледжа, где деятель культуры выступил с лекцией. Одна из присутствующих спросила его о фестивальном кино, а также о том, как режиссер относится к картинам, которые снимаются не ради коммерческой выгоды.
На что Андреасян ответил: «Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на “Аноре” не зарабатывают деньги?».
Затем речь зашла о режиссере Андрее Тарковском, Андреасян признался, что ненавидит этого режиссера и авторское кино.
Тарковский — это плохо. <…> Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это«, — сказал Андреасян.
После таких слов присутствующая студентка заявила Андреасяну, что стремится заниматься кино не ради получения “Оскаров” или иных наград.
“Если ты думаешь, что ты умнее меня и лучше меня, ты заблуждаешься”, — ответил ей режиссер. Перепалка привела к тому, что режиссер ушел с лекции раньше запланированного срока.
В дальнейшем в учебном заведении подтвердили факт конфликта между Андреасяном и студентами.
Подобные киношколы выпускают “тех самых либералов которые ненавидят свою страну”
После произошедшего инцидента Андреасян прокомментировал конфликт со студентами в своем telegram-канале.
“Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из-за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров”, — написал он (орфография и пунктуация сохранены).
Режиссер добавил, что подобные образовательные учреждения выпускают “тех самых либералов которые ненавидят свою страну”.
Но после Андреасян сменил гнев на милость и решил извиниться перед студентами колледжа. В telegram-канале “Осторожно, Москва” был опубликован соответствующий скрин чата, в котором написано: “Ребят, Сарик Андреасян извинился и попросил не выкладывать видео в интернет”.
Учащиеся колледжа извинения режиссера не оценили и отреагировали на них смехом.
“Если бы Андреасян не смотрел Тарковского, то он вряд ли бы снял свои лучшие картины”
Киновед и кинокритик Александр Шпагин согласился, что авторское кино в России в настоящее переживает не лучшие времена.
“Авторское кино у нас сейчас действительно находится в кризисе, и крайне редко что-то хорошее появляется. Все остальное — это вялое, лишенное энергетики и новых смыслов кино”, — сказал Шпагин в беседе с ВФокусе Mail.
При этом и творчество самого Андреасяна, по словам кинокритика, также не радует обилием хороших фильмов. Поэтому он посоветовал режиссеру не высказываться столь критично о Тарковском.
“Если бы Андреасян сам не смотрел Тарковского, то он вряд ли бы снял свои лучшие картины. У него есть три хорошие картины, которые, как ни странно, сделаны в авторском стиле Тарковского. Я имею ввиду фильмы “Землетрясение”, “Непрощенный” и “Мужское слово””, — считает Шпагин.
По его словам, без элитарного коммерческое искусство погибает или “превращается в картины Андреасяна”.
Он считает, что Андреасяну следует сменить вектор и подражать прославленным режиссерам, которые сочетали элитарное и коммерческое.
«Лучше бы он двигался к тем режиссерам, которые сочетают элитарное и коммерческое. Это Квентин Тарантино, у которого любимый писатель — Борис Пастернак. Я думаю, что Андреасян и Пастернака запретил, потому что он элитарный и малопонятный. И лучше бы он двигался к Эльдару Рязанову, у которого, кстати, любимым режиссером был Федерико Феллини, которого бы Андреасян тоже запретил. Лучше бы он двигался к соединению элитарного и массового, как это делали лучшие классики отечественного и мирового кинематографа», — заключил Шпагин.