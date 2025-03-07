Режиссер Андреасян ненавидит Тарковского, потому что снимает в его манере — кинокритик

Режиссер Сарик Андреасян вступил в перепалку со студентами в ходе одной из своих лекций и заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино. На следующий день в Сети появился анекдот «Режиссер Андеасян» сделает ремейк на фильм Таарковского «Зеркало». Кинокритик Александр Шпагин счтает, что лектор, преподающий кинорежиссуру и критикующий Тарковского, выглядит также как историк, критикующий историю. Также он напомнил про мем Юия Дудя* (признан иноагентом).