Киностудия им. Горького переснимет сказку «Варвара-краса, длинная коса»

Советскую киносказку «Варвара-краса, длинная коса» 1970 года переснимут, сообщает «Кинопоиск». Производством займутся киностудия им. Горького и кинокомпания «Марс Медиа», чей фильм «Мастер и Маргарита» собрал более 2 млрд руб. в прокате за шесть недель.
В основу сюжета современной адаптации, как и советского оригинала, лягут баллада поэта Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» и русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». Как рассказали интернет-изданию шоураннеры, сценарий напишет Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина»). Хрипкова признается, что она «обожала» в детстве как сказку, так и советский фильм, они «полны юмора, доброты и населены персонажами с очень яркими запоминающимися характерами».
«Мне показалось интересным сделать ее сейчас с теми возможностями современного кинопроизводства, которые можно использовать, чтобы усилить все ее лучшие качества. Но мне также интересно развить и осовременить ее драматургию. Я бы хотела сохранить хулиганскую энергию оригинала и добавить эмоциональности», — сказала сценарист.
Евгения Хрипкова добавила, что не собирается переносить сюжет в современные реалии, но при этом «осовременить деталями, в которых зритель будет считывать» сегодняшнюю эпоху.
Съемки начнутся в 2025 году. Кто исполнит главные роли и кто станет режиссером, пока неизвестно.
Советский фильм «Варвара-краса, длинная коса» режиссера Александра Роу вышел на экраны 30 декабря 1970 года. Царя Еремея сыграл Михаил Пуговкин, Варвару — Татьяна Клюева, рыбацкого сына Андрея — Алексей Катышев, а Чудо-юдо — Георгий Милляр. Музыку к картине написал Аркадий Филиппенко. В кинотеатрах в год проката фильм посмотрело 32,9 млн человек.
В современной России не впервые переснимают советские сказки. В 2023 году на экраны вышли «По щучьему велению» Александра Войтинского (фильм собрал 2,4 млрд руб.) и «Баба-яга спасает мир» (606 млн руб.), которая получит сиквел. В этом году уже успели собрать кассу «Бременские музыканты» (2,9 млрд руб.). Премьера «Летучего корабля» Ильи Учителя с Леонидом Ярмольником запланирована на 21 марта. До конца 2024-го должна выйти киносказка «Огниво» Александра Войтинского, но дата премьеры пока не названа. В ней снялись Роман Евдокимов и Ирина Старшенбаум.
В 2025 году ожидаются премьеры следующих экранизаций: «Волшебник Изумрудного города» со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым, а также «Финист. Первый богатырь» с Юлией Пересильд.
Планами на производство ремейков поделились и другие студии. Так, уже известно о работе над фильмами «Буратино» Игоря Волошина, «Золотой петушок» Рената Давлетьярова, «Стальное сердце» Карена Оганесяна и сериалами «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова и «Лукоморье» по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».
Ранее генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлианна Слащева сообщила о разработке продолжения советских телефильмов «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Режиссерское кресло займет постановщик оригинальной картины Владимир Алеников.