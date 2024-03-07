Киностудия им. Горького переснимет сказку «Варвара-краса, длинная коса»

В основу сюжета современной адаптации, как и советского оригинала, лягут баллада поэта Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» и русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». Как рассказали интернет-изданию шоураннеры, сценарий напишет Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина»). Хрипкова признается, что она «обожала» в детстве как сказку, так и советский фильм, они «полны юмора, доброты и населены персонажами с очень яркими запоминающимися характерами».