Киностудия Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина»

В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала «Папины дочки. Новые», который стал продолжением сериала «Папины дочки», выходившего в эфире телеканала СТС с 2007 по 2013 год. Над продолжением работал Александр Жигалкин, один из режиссеров оригинала. К своим ролям вернулись Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова и другие актеры. В сентябре проект продлили на второй сезон.