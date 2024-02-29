Киностудия Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина»

Одна из старейших кинокомпаний в России, киностудия им. М. Горького, приступила к разработке продолжения советских телефильмов «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Об этом заявила генеральный директор студии Юлиана Слащева, слова которой приводит ТАСС.
Режиссером нового полнометражного фильма о приключениях двух школьников Васи Петрова и Пети Васечкина выступит постановщик оригинальной картины Владимир Алеников. По словам Слащевой, сценарий к ленте уже есть и он «очень хороший».
«Говоря о классике и преемственности, у киностудии Горького есть такой проект. Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство», — сказала Слащева и отметила, что 75-летний Владимир Алеников «в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном».
Одновременно с этим директор киностудии намекнула на возможное продолжение грядущего фильма в виде сериала. Но какими-либо деталями она об этом не поделилась. Также пока неизвестен каст фильма.
Детская двухсерийная музыкальная комедия «Приключения Петрова и Васечкина» вышла на экраны 1 июня 1984 года. В центре сюжета — двое школьных друзей, пионеры Петя Васечкин и Вася Петров, а также их подруга Маша Старцева. Эти роли исполнили Егор Дружинин, Дмитрий Барков и Инга Ильм соответственно. Спустя год вышло продолжение «Каникулы Петрова и Васечкина», которое также состояло из двух частей.
В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала «Папины дочки. Новые», который стал продолжением сериала «Папины дочки», выходившего в эфире телеканала СТС с 2007 по 2013 год. Над продолжением работал Александр Жигалкин, один из режиссеров оригинала. К своим ролям вернулись Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова и другие актеры. В сентябре проект продлили на второй сезон.