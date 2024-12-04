Кинопортал IMDb назвал главную звезду года

Рейтинг восходящих звёзд возглавил Глен Пауэлл, сыгравший с Суини в ленте «Кто угодно, кроме тебя». Помимо него в этот перечень вошли Кейли Спэни из «Падения империи», Никола Кохлан из «Бриджертонов», Эмма Коррин из «Дэдпул и Росомаха», Анна Саваи из «Сегуна», Нава Мау из «Олененка», Мишель Киган из «Единожды солгав», Адам Броди из «Никто этого не хочет», Келси Эсбиль из «Йеллоустоуна» и Николас Галицин из «Мысли о тебе».