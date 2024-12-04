Кинопортал IMDb назвал главную звезду года

Интернет-портал IMDb, крупнейшая база данных о фильмах и сериалах, назвал самую популярную звезду уходящего года. Ей стала актриса Сидни Суини, сыгравшая в «Эйфории» и «Белом лотосе». Новостью поделился Deadline.
Список самых популярных исполнителей формируется на основании данных о просмотрах личных страниц артистов. В топ-10 этого года также вошли Элла Пернелл из «Фоллаута», Кристин Милиоти из «Пингвина», Барри Кеоган из «Птицы» и Ребекка Фергюсон из «Убежища» и «Дюны».
Рейтинг восходящих звёзд возглавил Глен Пауэлл, сыгравший с Суини в ленте «Кто угодно, кроме тебя». Помимо него в этот перечень вошли Кейли Спэни из «Падения империи», Никола Кохлан из «Бриджертонов», Эмма Коррин из «Дэдпул и Росомаха», Анна Саваи из «Сегуна», Нава Мау из «Олененка», Мишель Киган из «Единожды солгав», Адам Броди из «Никто этого не хочет», Келси Эсбиль из «Йеллоустоуна» и Николас Галицин из «Мысли о тебе».