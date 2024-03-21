«Кинопоиск» снимет полнометражный фильм-продолжение «Короля и Шута»

Сериал рассказывает об одноименной панк-группе от их знакомства в конце 1980-х до смерти фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году. Сюжет развивается в мире фэнтези, придуманном фронтменами коллектива — Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым. В этой части истории Горшок и Князь отправляются спасать невесту, которую пленил колдун. На своем пути герои встречают персонажей из песен группы.