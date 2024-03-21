«Кинопоиск» снимет полнометражный фильм-продолжение «Короля и Шута»

«Король и Шут» получит продолжение в виде полнометражного фильма. Как сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства», картина получит название «Король и Шут. Как в старой сказке» по названию пятого альбома группы.
В пресс-службе «Кинопоиска» отказались от комментария.
По информации того же телеграм-канала, режиссерское кресло займет создатель оригинального проекта Рустам Мосафир. Он же напишет сценарий совместно с Александром Бузиным.
Восьмисерийный сериал «Король и Шут» вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 марта 2023 года. В первый день его посмотрело больше 410 тыс. подписчиков сервиса. Этот результат побил рекорд «Лиги справедливости Зака Снайдера». 7 августа на сервисе состоялась премьера специального эпизода — «Сказка о Горшке и Князе». Шоураннером проекта стал Дмитрий Нелидов («Последний министр»), режиссером — Рустам Мосафир («Скиф»).
Сериал рассказывает об одноименной панк-группе от их знакомства в конце 1980-х до смерти фронтмена Михаила Горшенева в 2013 году. Сюжет развивается в мире фэнтези, придуманном фронтменами коллектива — Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым. В этой части истории Горшок и Князь отправляются спасать невесту, которую пленил колдун. На своем пути герои встречают персонажей из песен группы.
Роли участников группы исполнили Константин Плотников (солист Горшок), Влад Коноплев (солист Князь), Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат) и Васса Бокова (скрипачка Маша). Плотников при воплощении образа советовался с родственниками покойного музыканта. А Коноплева лично консультировал сам Князев — он же появился в проекте в роли камео.
Роль Шута, который в сериале выступает в качестве проводника между реальностью и фантазией, исполнил Евгений Ткачук. Еще в проекте снялись Валерия Зоидова, Вера Вольт и Дарья Мельникова. Перед стартом съемок актеры изучали записи концертов «Короля и Шута», а также отрабатывали музыкальные номера на репетиционных базах.
Ранее киностудия им. М. Горького объявила о начале разработки продолжения советских телефильмов «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Режиссером нового полнометражного фильма о приключениях двух школьников Васи Петрова и Пети Васечкина выступит постановщик оригинальной картины Владимир Алеников.