Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак в 2025 году

В федерации отметили, что первые три строчки рейтинга последние годы остаются неизменными. Самым существенным отличием стал рост популярности пуделя, который поднялся на две позиции и занял четвертое место. «Эксперты РКФ связывают это с двумя факторами. Во-первых, с общей тенденцией урбанизации и спросом на неприхотливых собак-компаньонов для городских условий. Во-вторых, с выдающимися качествами самой породы: пудель практически не линяет, не имеет специфического запаха при должном уходе и отличается высоким интеллектом и легкой обучаемостью. Все это делает его отличным выбором для начинающих владельцев. Возможно, свою роль также сыграли медиа и социальные сети, где пудели в последнее время набрали популярность», — пояснили в федерации.