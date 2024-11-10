Кинолог развеял миф о крепком здоровье беспородных собак

Он обратил внимание на то, что исследования, направленные на выявление того или иного заболевания, проводятся, как правило, породистым собакам. Здоровье беспородных животных не изучается настолько детально, поэтому по ним нет соответствующей статистики. Заболевания, встречающиеся у метисов, не систематизируются и не доносятся до общественности в таком количестве, как у породистых животных, рассказал президент РКФ.