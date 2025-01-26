Кинолог рассказал, в каком возрасте характер собаки наиболее стабилен

Некоторые собаки в пожилом возрасте могут чаще подавать голос, чтобы привлечь внимание, особенно если у них есть проблемы со здоровьем, могут беспокоиться и тревожиться. Кроме того, некоторые из них с возрастом требуют к себе больше внимания, становятся более ласковыми и общительными. Одни собаки начинают ощущать большую потребность в том, чтобы находиться рядом с хозяином, а другие, напротив, уходят от назойливых контактов и предпочитают отдыхать в одиночестве.