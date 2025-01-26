Кинолог рассказал, в каком возрасте характер собаки наиболее стабилен

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Собаки, как и люди, с возрастом меняются не только внешне или физиологически, перестраиваются их повадки, активность, привычки, наиболее стабильным характером питомцы обладают в возрасте трёх-семи лет, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«По мере взросления определенные черты характера у собаки могут становиться более заметными. Кроме того, снижается активность, и ваш неугомонный щенок превращается в зрелую, более спокойную собаку», — сказал Голубев.
Поведение молодых собак может заметно отличаться от поведения пожилых животных, отметил он.
«На каждом этапе взросления у питомца могут проявляться разные качества: в молодом возрасте собаки активные, энергичные и, порой, неугомонные, что не всегда остается у пожилых питомцев, они, как правило, более спокойные, им не так, как молодому животному, нужны веселые игры и бесконечные контакты с сородичами», — добавил эксперт.
Кинолог рассказал, что маленькие любопытные щенки буквально пробуют мир «на зуб». Любознательные в этот период питомцы с интересом изучают окружающее пространство, знакомятся с людьми и животными, учатся взаимодействовать с ними, проявляя свой характер и прощупывая, что можно, а что нельзя. При этом некоторые могут проявлять особую смелость в изучении мира.
Хозяевам щенков Голубев посоветовал давать питомцам как можно больше информации, уделить внимание ранней социализации и воспитанию, ведь именно в этом возрасте у собаки формируются характер и базовые привычки, которые останутся с ней до самой старости.
По словам кинолога, осознание того, как взаимодействовать с окружающими и какие правила установил хозяин, приходит к собаке в возрасте одного года. При этом такие питомцы продолжают активно изучать мир, проявлять самостоятельность и, порой, настойчивость.
Если хозяин не будет заниматься воспитанием и давать собаке в этом возрасте регулярные нагрузки, он рискует столкнуться с тем, что её активность и любопытство перерастут в неприятное поведение и даже погромы в доме, предупредил Голубев. В то же время примерно к двум-трём годам формирование характера у питомца полностью завершится.
«Самое стабильное время — это возраст трёх-семи лет. В этот период у питомца уже полностью сформирован характер, привычки, манера поведения, усвоены правила жизни. Собаки становятся не такими активными, как в щенячьем возрасте, их поведение, как правило, можно предугадать», — рассказал президент РКФ.
Пожилые питомцы, напротив, не так часто демонстрируют активное поведение, а престарелые под влиянием замедленного метаболизма и других процессов могут и вовсе отказываться от длительных прогулок и физических нагрузок.
Некоторые собаки в пожилом возрасте могут чаще подавать голос, чтобы привлечь внимание, особенно если у них есть проблемы со здоровьем, могут беспокоиться и тревожиться. Кроме того, некоторые из них с возрастом требуют к себе больше внимания, становятся более ласковыми и общительными. Одни собаки начинают ощущать большую потребность в том, чтобы находиться рядом с хозяином, а другие, напротив, уходят от назойливых контактов и предпочитают отдыхать в одиночестве.