Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки

«Не всегда уместно носить ошейник. Например, дома питомец может ходить и без него. Поскольку, например, активный пёс может зацепиться за него о предмет и повредить шею. Если в этом нет необходимости, лучше снимать ошейник дома, чтобы снизить риск возникновения травмы», — сказал Голубев.
Он уточнил, что в первую очередь ошейник может представлять опасность для активных и неутомимых питомцев. Если животное во время игры зацепится ошейником за какой-либо предмет и сделает при этом сильный рывок, это может стать причиной травмы шеи, а в худшем случае привести к удушению. Чаще всего такие ситуации происходят дома, когда хозяин после прогулки не снимает ошейник с собаки, рассказал Голубев.
Кроме того, если у питомца особенно чувствительная кожа, длительное ношение ошейника будет вызывать постоянное трение и раздражение, добавил он. Дома, по словам кинолога, лучше снимать этот аксессуар, особенно если питомец остаётся один.
Голубев также напомнил, что строгий, электрический ошейники и ошейник «антилай» вовсе не являются инструментами дрессировки. Их ношение вызывает у собак страх, боль и дискомфорт. Причём шипы строгого ошейника причиняют боль не только при воздействии через натягивание поводка, но и при обычном ношении.
«Подобные средства коррекции поведения вызывают стресс у собаки. При постоянном ношении этих ошейников физиологическое состояние собаки ухудшается, а результаты обучения могут быть хуже, чем при обучении с положительным подкреплением», — отметил президент РКФ.
По его словам, в странах ЕС такая амуниция находится под полным запретом. Там можно получить штраф не только за её использование, но и даже за хранение. Также запрещено использование подобного рода аксессуаров для обучения официальным нормативам дрессировки в системе РКФ.
Использование электрического ошейника может привести к смертельным последствиям для собаки, имеющей проблемы с сердцем или страдающей от эпилепсии, предупредил Голубев.