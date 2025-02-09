Кинолог рассказал об опасности постоянного ношения ошейника для собаки

Он уточнил, что в первую очередь ошейник может представлять опасность для активных и неутомимых питомцев. Если животное во время игры зацепится ошейником за какой-либо предмет и сделает при этом сильный рывок, это может стать причиной травмы шеи, а в худшем случае привести к удушению. Чаще всего такие ситуации происходят дома, когда хозяин после прогулки не снимает ошейник с собаки, рассказал Голубев.