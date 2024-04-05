Кинолог рассказал о возможности сэкономить на груминге

«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — отметил эксперт в беседе с «Радио 1».