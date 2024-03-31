Кинолог рассказал о понимании собаками жестов

Он пояснил, что если собака регулярно сталкивается с какими-то определёнными положениями тела человека и отдельных его частей, то со временем начинает понимать, какие из них призывают к игре, указывают или запрещают какое-либо действие. Например, хозяин может научить собаку подходить к нему по поднятой вверх руке и заменить таким образом команду «ко мне». В то же время для собаки, которая с таким жестом не сталкивалась, такое положение тела человека будет непонятно, уточнил кинолог.