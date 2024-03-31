Кинолог рассказал о понимании собаками жестов

«Собаки понимают нас с помощью прежде всего мимики и жестов, а затем уже слов. Даже если рассматривать коммуникацию между двумя животными, помимо того что они воют, лают, рычат, в своем общении они используют тело: поза, положение головы или хвоста. Таким образом, положение вашего тела или жест может многое донести до питомца», — сказал Голубев.
Он пояснил, что если собака регулярно сталкивается с какими-то определёнными положениями тела человека и отдельных его частей, то со временем начинает понимать, какие из них призывают к игре, указывают или запрещают какое-либо действие. Например, хозяин может научить собаку подходить к нему по поднятой вверх руке и заменить таким образом команду «ко мне». В то же время для собаки, которая с таким жестом не сталкивалась, такое положение тела человека будет непонятно, уточнил кинолог.
«Есть питомцы, для которых жесты — это чуть ли не единственный способ общения с человеком. Например, жесты применяют для управления глухой собакой в совокупности с электронным ошейником. При нажатии на кнопку ошейник вибрирует (не бьет собаку током!), подавая сигнал собаке посмотреть на человека, затем он показывает питомцу жест, который означает какую-либо команду», — добавил Голубев.
Обучить собаку реагировать на жесты, по его словам, просто, особенно если она уже знает голосовые команды. Ключом к обучению кинолог назвал вовремя выданное поощрение за правильно выполненные требования хозяина. Одну и ту же команду нужно каждый раз сопровождать одним и тем же жестом и со временем собака начнёт выполнять её уже не ориентируясь на голос, объяснил он.
«Можно сразу учить собаку выполнять что-то по жестовому сигналу или с помощью движения вашего тела. Например, присядьте рядом с сидящей собакой и протяните ей руку, пошевелите рукой, если собака потрогает вашу руку лапой, похвалите ее и покормите. Постепенно собака поймет, что протянутая к ней рука сидящего человека означает “Дай лапу!”», — рассказал президент РКФ.
Вводить в общение с собакой можно любые жесты, добавил он. Причем чем чаще команды-жесты будут использоваться в привычной жизни питомца, тем быстрее и лучше они усвоятся.