Кинолог рассказал о нюансах содержания двух собак одновременно

«Прежде, чем решиться на двух собак, необходимо трезво оценить свои силы и ресурсы», — констатировал эксперт в беседе с РИАМО.
С одной стороны, питомцы, живущие вместе, будут развлекать друг друга, а значит меньше грустить в отсутствие хозяев или иным образом проявлять деструктивное поведение.
При этом стоит учитывать, что собаки могут не поладить друг с другом, и тогда их поведение придётся корректировать во избежание постоянных конфликтов, отметил Голубев.
Также появление двух питомцев может создать для хозяев дополнительные хлопоты, так как две собаки требуют больше времени и внимания, добавил эксперт.