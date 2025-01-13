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Кинолог рассказал о нюансах содержания двух собак одновременно

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал положительные и отрицательные стороны совместного проживания в доме двух собак. По словам специалиста, это не только двойная радость, но и двойная ответственность, а также двойные затраты.

Источник: Getty Images

«Прежде, чем решиться на двух собак, необходимо трезво оценить свои силы и ресурсы», — констатировал эксперт в беседе с РИАМО.

С одной стороны, питомцы, живущие вместе, будут развлекать друг друга, а значит меньше грустить в отсутствие хозяев или иным образом проявлять деструктивное поведение.

При этом стоит учитывать, что собаки могут не поладить друг с другом, и тогда их поведение придётся корректировать во избежание постоянных конфликтов, отметил Голубев.

Также появление двух питомцев может создать для хозяев дополнительные хлопоты, так как две собаки требуют больше времени и внимания, добавил эксперт.