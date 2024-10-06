Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами

Президент РКФ уточнил, что многие под общением собак подразумевают многочасовые игры на площадках и совместные прогулки по паркам. При этом, по его словам, собаке совсем необязательно вступать в игру с другим питомцем, чтобы повзаимодействовать. Для социализации и выработки навыков адекватного общения достаточно даже простого обнюхивания при встрече. Если собака с удовольствием играет с сородичем, её не нужно уводить насильно, но всё же стоит проследить, чтобы общение не спровоцировало перевозбуждение, объяснил он.