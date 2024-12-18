Кинолог рассказал, насколько новогодняя елка опасна для собак

По этой причине в первое время все, что появляется в доме, должно оставаться под контролем относительно поведения питомца. Так, к примеру, собака может завалить елку, что-то уронить и разбить, а в результате травмироваться. Нужно снизить ее интерес, познакомив с новыми предметами и отслеживая поведение. Полностью отказываться от декораций не стоит — достаточно следить за безопасность питомца, подчеркнул кинолог.