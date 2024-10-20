Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода

Чаще, чем в другое время года, собак может беспокоить такое заболевание, как отит. В частности, его могут спровоцировать холодный ветер и купание в водоеме. Заболевший питомец может потряхивать головой, чесать уши и испытывать болезненные ощущения. Кинолог предостерёг собаководов, которые заметят такие симптомы, от самостоятельного лечения, призвав их сразу обращаться за помощью к ветеринарному врачу.