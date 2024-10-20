Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода

«Питомцы, как и мы, могут чаще болеть в холодное время года. Стоит помнить, что в привычном для нас понимании простудой собаки не болеют. Они подвержены риску инфекционных, кожных заболеваний, в прохладную погоду их могут беспокоить суставы и проблемы с ушами», — сказал Голубев.
В частности, по его словам, холод и сырость могут влиять на суставы. Сильнее всего смена погоды сказывается на собаках, у которых есть артриты, артрозы, дисплазия и другие проблемы. В этот период они могут вылизывать болезненные места, чаще лежать, отказываться от длительных прогулок.
Кинолог призвал с вниманием относиться к здоровью таких питомцев, если нужно, отказаться от долгих прогулок и высоких нагрузок, а также утеплять животных с помощью одежды. Кроме того, можно проконсультироваться с ветеринарным врачом, возможно, он назначит собаке прием витаминов и лекарств.
Он также рассказал о распространённом заблуждении, что клещи представляют опасность только весной и летом: они прекрасно себя чувствуют, если осень выдастся тёплой и с редкими дождями. Поэтому очень важно обрабатывать собаку до наступления заморозков. Одно из самых опасных заболеваний, которым собака может заразиться от клещей — это пироплазмоз, который без своевременного лечения чреват летальным исходом, напомнил Голубев.
Кроме того, из-за повышенного содержания пыльцы, плесени или просто влажного воздуха у собаки может начаться или обостриться хроническая аллергия. В таком случае питомца будет беспокоить зуд, кожные высыпания, воспаления глаз, носа, рассказал он.
Чаще, чем в другое время года, собак может беспокоить такое заболевание, как отит. В частности, его могут спровоцировать холодный ветер и купание в водоеме. Заболевший питомец может потряхивать головой, чесать уши и испытывать болезненные ощущения. Кинолог предостерёг собаководов, которые заметят такие симптомы, от самостоятельного лечения, призвав их сразу обращаться за помощью к ветеринарному врачу.
«Помимо вышеперечисленных заболеваний, собака осенью может просто застудиться. Питомец может начать чихать, у него будут выделения из носа, глаз, ушей. Некоторые становятся вялыми, отказываются от пищи», — рассказал президент РКФ о ещё одной опасности, подстерегающей собак осенью.