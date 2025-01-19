Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать

Одной из наиболее сложно поддающихся дрессировке пород собак кинолог назвал независимых и своенравных акита. Они обладают скромностью и чувством собственного достоинства, поэтому хозяином для них может стать уверенный в своих силах человек. Акита нуждается в ежедневной дрессировке, включающей активные физические нагрузки и долгие прогулки. Эти собаки очень активны и им больше подходит жизнь в частном доме с большой территорией, рассказал Голубев.