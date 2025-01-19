Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать

«Конечно, нет собак, которые совсем не поддаются дрессировке, к каждому питомцу важно найти индивидуальный подход. Но есть породы собак, которых дрессировать сложнее. Это связано с их природными инстинктами, характером, активностью, образом жизни. Таких питомцев не стоит заводить начинающим собаководам, поскольку обучение этих собак требует порой особых знаний и навыков», — сказал Голубев.
Он уточнил, что порода даёт лишь первичную информацию, по которой можно оценить характер будущего питомца. Кроме неё на поведение и способность к обучению собаки влияет множество факторов, таких, например, как окружающая среда, ранняя социализация, методы дрессировки и персональные особенности конкретной собаки.
Одной из наиболее сложно поддающихся дрессировке пород собак кинолог назвал независимых и своенравных акита. Они обладают скромностью и чувством собственного достоинства, поэтому хозяином для них может стать уверенный в своих силах человек. Акита нуждается в ежедневной дрессировке, включающей активные физические нагрузки и долгие прогулки. Эти собаки очень активны и им больше подходит жизнь в частном доме с большой территорией, рассказал Голубев.
Также к продолжительным прогулкам и совместным тренировкам на улице он посоветовал готовиться тем, кто собирается завести себе басенджи. Их кинолог назвал умными, независимыми и одновременно ласковыми и чуткими питомцами, которые могут испытывать недоверие к посторонним. Дрессировкам будет мешать самостоятельность представителей этой породы, собаки могут отвлекаться и не концентрироваться на командах хозяина.
Афганские борзые, по словам президента РКФ, также не подойдут тем, кто лишён специальных знаний и опыта дрессировки. У питомцев этой породы сильно выражены рабочие качества, им также необходимы длительные прогулки с активной физической нагрузкой.
«Тибесткий мастиф — это прирожденный охранник. Он преданный защитник, готовый до последнего защищать территорию и хозяина. Его габариты, характер, выраженные охранные качества диктуют хозяину свои условия. Воспитание этих собак требует особых навыков и знаний. Лучше, если дрессировкой мастифа будет заниматься опытный кинолог, который сможет также передать азы управления этой собакой хозяину. Питомцам нужно повышенное внимание и ежедневные тренировки», — рассказал Голубев ещё об одной непростой породе.
Кроме того, большого внимания со стороны собаковода потребуют активные сибирские хаски. Они славятся своими превосходными рабочими качествами, поэтому если не уделять должное время продолжительным прогулкам и активным тренировкам, собака может начать не только устраивать погромы в доме, но и демонстрировать хозяину нежелательное поведение и вредные привычки.