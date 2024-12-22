Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина

Другая подобная порода — бассет-хаунд, Несмотря на то, что это охотничья порода, ее представители обожают лежать на диване и проводить время в спокойной обстановке. Президент РКФ предупредил, что в перерывах между выслеживанием добычи они не прочь повыпрашивать лакомства у хозяина, что в совокупности с достаточно низкой активностью часто становится причиной лишнего веса. Кроме того, эти питомцы дружелюбные и общительные, могут жить в семье с детьми.