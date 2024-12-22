Кинолог рассказал, какие породы собак не утомят хозяина

«Конечно, все питомцы разные и даже среди представителей одной породы встречаются как активные питомцы, так и флегматичные. Но есть породы собак, которые в большей степени вероятности не утомят своего владельца бесконечной активностью. К таким собакам стоит присмотреться тем владельцам, которые не планируют подолгу гулять и заниматься физическими упражнениями с любимцем», — сказал Голубев.
При этом он уточнил, что у каждой собаки свой характер и даже среди представителей пород, которые считаются спокойными, могут встречаться настоящие активные непоседы. Поэтому поведение конкретного питомца будет зависеть от него и условий, в которых он вырос и живет.
Одним из настоящих домоседов Голубев назвал английского бульдога. Эта порода относится к тем, которых не нужно упрашивать вернуться домой с прогулки, ведь им гораздо больше нравится лежать дома на мягкой лежанке, а не бегать по выгульной площадке. Кинолог предупредил, что активности от таких питомцев ждать не стоит: они не будут просить поиграть или заняться другой физической активностью.
Другая подобная порода — бассет-хаунд, Несмотря на то, что это охотничья порода, ее представители обожают лежать на диване и проводить время в спокойной обстановке. Президент РКФ предупредил, что в перерывах между выслеживанием добычи они не прочь повыпрашивать лакомства у хозяина, что в совокупности с достаточно низкой активностью часто становится причиной лишнего веса. Кроме того, эти питомцы дружелюбные и общительные, могут жить в семье с детьми.
Еще одна спокойная порода — пекинесы.
«Необычная внешность и миниатюрность, миролюбивый и спокойный характер — так можно описать собак данной породы. Пекинесы могут отказываться от длительных прогулок и физической активности: им нравится наблюдать за происходящей жизнью, а не принимать в ней активное участие. Их можно даже назвать аристократами: владельцы этих собак вряд ли застанут их за поеданием мебели или обуви. Эти собаки любят умиротворение и спокойную обстановку», — рассказал Голубев.
Также, по словам кинолога, можно обратить внимание на шарпеев, чьи «фирменные» складки отличают их от сородичей. В них сочетается милая внешность и независимый характер, они не нуждаются в повышенных физических нагрузках, но хозяину важно заниматься воспитанием любимца, предупредил Голубев.
Также ленивым или ограниченным во времени хозяевам подойдут красивые собаки-компаньоны ши-тцу. Они имеют уравновешенный характер и дружелюбный нрав, и даже несмотря на то, что любят прогулки на свежем воздухе, не будут страдать, если по каким-то причинам у хозяина не получится выводить собаку на активную прогулку.
«Собаководам важно понимать, что, выбрать себе в компаньоны собаку “ленивой породы” — это не значит освобождать себя от ответственности перед животным. Для полноценного развития, социализации, здоровья и благополучия животного, собака любой породы нуждается в полноценном выгуле, физических нагрузках (исходя из индивидуальных особенностей). Только это позволит питомцу расти здоровым и счастливым», — заключил он.