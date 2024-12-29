Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак

Также вредным для животного может быть искусственный снег, распыляемый из баллончика. В его составе могут содержаться различные парфюмерные и косметические добавки, которые при контакте с кожей питомца могут вызвать аллергическую реакцию, объяснил Голубев. Кроме того, такой «снег» может выделять токсичные вещества, которые спровоцируют чихание и кашель, особенно у питомцев, страдающих от заболеваний органов дыхания или имеющих склонность к аллергии.