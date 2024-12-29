Кинолог рассказал, какие новогодние украшения опасны для собак

«Новогодние украшения могут стать не только причиной проблем с ЖКТ у собаки, но и серьезных отравлений и травм. Если в вашем доме живет питомец, необходимо внимательно выбирать праздничные декорации. Избегайте висящих электрических проводов, гелиевых шариков и других украшений, в состав которых входят токсичные вещества. Минимизируйте контакт любимца с елкой и постарайтесь не использовать мишуру и стеклянные игрушки», — сказал Голубев.
Он подчеркнул, что особо опасными для собак могут быть пластиковые фигурки Деда мороза, снеговика или Снегурочки, снежинки и прочие. Изделия из вспененного поливинилхлорида могут показаться собаке идеальными для жевания, в то же время фталаты, которые придают пластику упругость, токсичны. Кинолог рассказал, что отложение их в организме животного повышает риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Серьёзным отравлением грозит, если собака проглотит разжеванную фигуру.
Голубев также предупредил, что электрические гирлянды нужно развешивать в местах, недосягаемых для питомца. Некоторые собаки, особенно молодые щенки, любят пробовать на зуб все, что попадется их глазу. Если питомец перегрызет гирлянду, подключенную к сети, его может ударить током.
Также вредным для животного может быть искусственный снег, распыляемый из баллончика. В его составе могут содержаться различные парфюмерные и косметические добавки, которые при контакте с кожей питомца могут вызвать аллергическую реакцию, объяснил Голубев. Кроме того, такой «снег» может выделять токсичные вещества, которые спровоцируют чихание и кашель, особенно у питомцев, страдающих от заболеваний органов дыхания или имеющих склонность к аллергии.
Он также предостерёг от покупки искусственного снега для декораций, который представляет собой порошок, разбухающий при добавлении воды и превращающийся в массу, похожую на снежный покров. Такая декорация тоже может быть опасной для собаки, если она проглотит её.
Опасными для собаки президент РКФ назвал дождик и серпантин, а также любые другие украшения, представляющие собой нить или шнурок. Такие предметы, если питомец их проглотит, могут стать причиной гибели животного. В ходе естественной перистальтики петли кишечника могут как бы нанизываться на серпантин, а дождик и вовсе может порезать кишечник в местах соприкосновения.
«Если вы знаете, что питомец проглотил дождик или серпантин, немедленно отправляйтесь в ветеринарную клинику. Есть высокий риск развития перитонита, что может привести к гибели собаки», — предупредил Голубев.