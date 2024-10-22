Кинолог рассказал, какие люди могут вызвать антипатию у собаки

«Если вы боитесь собак, то питомец может это понять по-вашему поведению, выражению лица, запаху. Дело в том, что, когда человек боится, организм вырабатывает гормоны стресса, ваш запах меняется и это улавливает животное. Собака может перенять стресс, который испытывает человек из-за этого менее охотно идти на контакт и остерегаться вас. Но питомец может отреагировать и по-другому, например, проявив агрессивное поведение. Ведь естественной реакцией любого организма на стресс: бей, беги или замри. Как отреагирует питомец в конкретной ситуации, будет зависеть от его особенностей и опыта», — предупредил эксперт.