Кинолог рассказал, как вести себя при встрече с агрессивной собакой

Если человек столкнулся со стаей собак, можно попробовать остановить их командами «нельзя», «фу», «стоп». Говорить их нужно тоже уверенно. «Скорее всего, среди этих собак будут те, кто когда-то жил с хозяевами, и эти команды смогут снизить агрессию», — объяснил Владимир Уражевский.