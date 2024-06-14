Кинолог рассказал, как вести себя при встрече с агрессивной собакой

Что делать, если встретил агрессивную собаку? На этот вопрос в разговоре с «Ридусом» ответил кинолог Владимир Уражевский.
Он подчеркнул, что в таких ситуациях нельзя бежать. Это может спровоцировать еще большую агрессию животного.
Стоит позвать на помощь — вероятно, кто-то окажется рядом и подойдет. Когда собака (или их стая) увидит людей, она перестанет проявлять агрессию.
Если поблизости окажется дерево или чей-то дом, нужно использовать их в качестве временного убежища. Также отпугнуть агрессивных псов можно с помощью перцового баллончика, открытия зонта, дезодоранта или другого средства с резким запахом. Важно вести себя спокойно и уверенно.
Если человек столкнулся со стаей собак, можно попробовать остановить их командами «нельзя», «фу», «стоп». Говорить их нужно тоже уверенно. «Скорее всего, среди этих собак будут те, кто когда-то жил с хозяевами, и эти команды смогут снизить агрессию», — объяснил Владимир Уражевский.
Ранее другой кинолог рассказал, как приучить пса выражать просьбы.
Айгуль Сабитова