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Кинолог рассказал, как вести себя при встрече с агрессивной собакой

И объяснил, чего точно не нужно делать в таких ситуациях.

Источник: РИА "Новости"

Что делать, если встретил агрессивную собаку? На этот вопрос в разговоре с «Ридусом» ответил кинолог Владимир Уражевский.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях нельзя бежать. Это может спровоцировать еще большую агрессию животного.

Стоит позвать на помощь — вероятно, кто-то окажется рядом и подойдет. Когда собака (или их стая) увидит людей, она перестанет проявлять агрессию.

Если поблизости окажется дерево или чей-то дом, нужно использовать их в качестве временного убежища. Также отпугнуть агрессивных псов можно с помощью перцового баллончика, открытия зонта, дезодоранта или другого средства с резким запахом. Важно вести себя спокойно и уверенно.

Если человек столкнулся со стаей собак, можно попробовать остановить их командами «нельзя», «фу», «стоп». Говорить их нужно тоже уверенно. «Скорее всего, среди этих собак будут те, кто когда-то жил с хозяевами, и эти команды смогут снизить агрессию», — объяснил Владимир Уражевский.

Ранее другой кинолог рассказал, как приучить пса выражать просьбы.

Айгуль Сабитова