Кинолог рассказал, как сильные запахи влияют на собак

«Не все задумываются, но яркий парфюм может повлиять на собаку, при этом такой резкий запах может вызывать не только дискомфорт, но и беспокойство и даже агрессивное поведение. Не зря в ошейнике антилай применяют спрей лимона. Этот запах неприятен для собаки, в момент, когда его распыляют, она испытывает дискомфорт и прекращает нежелательное поведение», — сказал президент РКФ.