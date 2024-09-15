Кинолог рассказал, как развлечь собаку в дождливую погоду

Ещё одним занятием, которым хозяин может увлечь свою собаку, он назвал ноузворк, то есть поиск определенных образцов запаха. Это имитация поисковой работы собак, которую используют силовые структуры при поиске взрывчатки, оружия или наркотиков, только здесь используются другие запахи, например, различные эфирные масла, нанесенные на носители (ватная палочка, кусок дерева, войлок) или натуральные специи, например, корица или гвоздика, рассказал Голубев. Заниматься им можно как в специализированных центрах, так и дома. Но для домашних занятий потребуется инвентарь — различные запахи и коробочки, в которые нужно будет прятать искомый запах, пояснил он.