Кинолог рассказал, как приучить собаку выражать просьбы

«Собачьи просьбы порой упрощают нам жизнь, но только когда это действительно важная просьба, а не исполнение любого каприза животного. В этот момент важно помнить, что, выдавая собаке то, что она попросила, сразу, вы закрепляете такое поведение. То есть питомец это будет демонстрировать всякий раз, когда захочет от вас что-то конкретное, поэтому заранее подумайте, что для вас приемлемо, а что точно должно игнорироваться», — добавил кинолог.