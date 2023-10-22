Кинолог рассказал, как не стоит воспитывать собаку

«Кормление — это основа для нормального функционирования собаки. Рацион питомца и количество еды напрямую влияют на состояние вашего питомца. Наказывая собаку лишением пищи, вы можете спровоцировать неприятные последствия, например, расстройство пищевого поведения, страхи, потеря контакта с собакой и даже пищевая агрессия», — сказал Голубев.

По его словам, еда является базовой потребностью питомца, реализация которой не должна зависеть от настроения хозяина и от поведения собаки. Если питомец демонстрирует нежелательное поведение, нужно строгим голосом скомандовать «Нельзя!», отстраниться от него или отправить на место, но не лишать приема пищи.

Кинолог также призвал не дрессировать собаку перед миской и кормом. Ошибкой будет сначала просить питомца выполнить команду и только потом кормить его, подчеркнул президент РКФ. Основной рацион собака должна получать без демонстрации нужной команды, а подкрепление и похвала за правильное поведение должны идти отдельно, заметил он.

Голубев напомнил, что частота кормления питомца зависит от возраста: щенков нужно кормить примерно 5−7 раз в день, взрослых собак 1−3 раза в день. Важно обеспечить не только регулярность кормления, но и его процесс, в том числе важные для собак ритуалы. Питомец должен знать, когда его покормят, например, после утренней и вечерней прогулки, указал кинолог.

Также вредными будут упражнения на выдержку перед едой, например, если позволять собаке есть только по разрешающему слову. Они, по словам Голубева, формируют у питомца ощущение дефицитности еды и повышают ее важность, из-за чего собака может жадно поглощать пищу и переедать.

«В процессе приема пищи не нужно беспокоить животное: дайте собаке спокойно поесть, чтобы лишние вмешательства не вызывали у нее стресса. Если в доме несколько животных, у каждого должна быть своя миска. Не позволяйте питомцам есть из чужих мисок: у каждого есть своя порция и свое пространство для принятия пищи», — рассказал президент РКФ.