Кинолог рассказал, как лучше приобретать щенков

«Не существует конкретного теста или инструкции, чтобы определить идеального щенка. Кому-то нужен активный и любознательный питомец, а кто-то будет присматриваться к более спокойным и скромным щенкам. Важно понаблюдать за всеми животными из помета, подметить их характер и активность, убедиться, что они здоровы», — сказал Голубев.

«У щенка должно быть пропорциональное тело, шерсть без проплешин, мягкая, без облысений, высыпаний и шелушений кожа, чистые уши и глаза. Когда приметили для себя питомца, попробуйте с ним повзаимодействовать, как правило, после общения с собакой практически сразу понимаешь, твой ли это щенок или нет», — уточнил он.

Из второго или третьего помёта

Кинолог подчеркнул, что как правило, лучших щенков из помета забирают первыми. Поэтому, по его словам, важно обговорить возможность как можно раньше познакомиться со щенками, тем более, что вряд ли заводчик согласится показать их до момента, пока щенкам не исполнится 8−9 недель.

«Чаще всего, хорошо приобретать щенка из второго или третьего помета суки от одного и того же кобеля. Это подтверждение того, что собака стабильно дает здоровое потомство. Состояние матери очень сильно отражается на малышах. Очевидно, что крепкое потомство может дать только здоровая сука», — уточнил Голубев.

По его словам, добросовестные заводчики работают в соответствии с определёнными правилами в системе кинологической организации. Бесконтрольно плодить щенков такие заводчики не станут, что даст будущему собаководу гарантию приобретения здорового малыша, рассказал кинолог.

При посещении заводчика он порекомендовал обратить внимание на то, как содержатся животные, как они общаются друг с другом. Выбирать лучше не чрезмерно активного и доминантного питомца, но в то же время не сильно робкого и пугливого.

Дружелюбные и открытые

По словам президента РКФ, необходимо понаблюдать за всеми собаками и убедиться в их любопытстве, а также дружелюбии и открытости по отношению к друг другу и к будущему хозяину. В противном случае лучше дождаться другого помета или рассмотреть другого заводчика, заметил Голубев.

Он также призвал ориентироваться на собственные желания при выборе щенка. Если нужна активная собака, стоит выбирать игривого, активного и любознательного питомца. Как правило, такие щенки первые идут интересоваться новым человеком, с энтузиазмом включаются в игру и могут быть более сообразительные, чем их братья и сестры, поведал кинолог.

«Среди щенков одной и той же породы не будет двух абсолютно одинаковых животных: практически сразу можно понять насколько активным игривым или напротив спокойным будет животное. Достаточно понаблюдать за ним некоторое время. Кроме того, вы всегда можете поинтересоваться о характере конкретного щенка у заводчика, как правило, они всегда хорошо знают своих подопечных и подмечают, кто из помета имеет более резвый характер, а кто может вырасти настоящим тихоней». — посоветовал он.

С приглянувшимся щенком будущему хозяину стоит повзаимодействовать. При попытке погладить собака не должна резко вырываться и скулить. Если щенок хорошо социализирован, он должен легко вступать в контакт с человеком и не проявлять агрессии, пояснил президент РКФ.

Чистые уши и здоровые зубы

Кроме того, при покупке необходимо проверять здоровье щенка. Помимо пропорционального тела, шерсти без проплешин, мягкой кожи, у него должны быть чистые, без видимых выделений, уши, выразительные и не мутные глаза без признаков скопления выделений. Когда щенка отдают новым владельцам, у него уже должны вылезти молочные зубы, поэтому перед приобретением их состояние также нужно проверить.

«Не должно присутствовать никакого неприятного запаха ни из пасти, ни от щенка в целом. Дыхание щенка тихое, без кашля и частого чихания. Убедитесь, что малыш передвигается без скованности и хромоты, хорошо реагирует на звуки и движения», — подсказал Голубев.