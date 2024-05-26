Кинолог рассказал, к чему нужно быть готовым при заведении собаки

«Мы много говорили о том, почему нужно заводить собак, но важно затрагивать и другие стороны этого вопроса. Не все до конца понимают ответственность, когда приносят в дом питомца. Собака — это не только радостное виляние хвостом, это ещё и ежедневные прогулки в любую погоду, иногда непредвиденные траты, переживание за состояние здоровья любимца, испорченные вещи в доме. Конечно, всё это не остановит человека, который действительно хочет завести питомца, но заставит задуматься тех, кто ещё точно не готов к такому шагу», — сказал Голубев.