Кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале

«Трудно не улыбнуться, когда видишь, как активно облаивает свое отражение собака. Конечно, питомец не лает сам на себя. Дело в том, что для того, чтобы узнать себя или другую собаку, питомец использует в большей степени обоняние, чем зрение. Обнюхав изображение, собака понимает, что по ту сторону никого нет и, скорее всего, после этого она потеряет интерес к отражению в зеркале», — сказал Голубев.