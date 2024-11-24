Кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале

«Трудно не улыбнуться, когда видишь, как активно облаивает свое отражение собака. Конечно, питомец не лает сам на себя. Дело в том, что для того, чтобы узнать себя или другую собаку, питомец использует в большей степени обоняние, чем зрение. Обнюхав изображение, собака понимает, что по ту сторону никого нет и, скорее всего, после этого она потеряет интерес к отражению в зеркале», — сказал Голубев.
По его словам, когда собака замечает зеркало, это выглядит так, как будто она узнает себя или своего сородича и пытается изучить увиденный объект. Питомец может начать интересоваться отражением в зеркале, пытаться обойти его, начать лаять или выть, принимать позы для нападения и стараться обнюхать движущийся объект. Однако, когда он не обнаружит запах, может быстро потерять интерес к зеркалу.
Кинолог также рассказал, что распознавать себя в зеркале могут только карликовые шимпанзе, орангутаны, шимпанзе, гориллы, афалины, касатки, слоны и сороки.
В то же время, по словам Голубева, бывают ситуации, когда зеркало вызывает у собаки повышенный интерес. Тем, чей питомец каждый раз при виде отражения срывается в лай, он посоветовал попробовать отвлечь внимание животного, например, переключить его внимание на игру или лакомство, и постараться сделать так, чтобы питомец успокоился.
Кроме того, стоит проанализировать, достаточно ли собаке физической и умственной нагрузки, а при необходимости увеличить продолжительность прогулок и дома увлечь её интеллектуальными игрушками. Также не лишним будет понаблюдать за поведением питомца с другими животными. Возможно, он проявляет агрессию к сородичам на улице, поэтому и отражение в зеркале вызывает бурную реакцию.
«В этом случае уделите внимание воспитанию и социализации собаки. Подумайте, почему другие животные могут вызывать у питомца страх или раздражение: возможно, это произошло из-за неприятных ситуаций в прошлом или пугающего опыта общения с сородичами. Если разобраться в ситуации самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к специалисту, которой поможет найти причину и предложит методы коррекции поведения», — заключил Голубев.