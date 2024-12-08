Кинолог рассказал, что собаки могут иметь проблемы с психикой

Также, по словам Голубева, собаки ничем не отличаются от людей в том, что их могут травмировать какие-то ситуации, и это может негативно сказаться на психике. В частности, вызвать сильное напряжение и навредить питомцу может длительное нахождение рядом с хозяином, который применял к нему физическую силу, долгое голодание или другие неблагоприятные обстоятельства.