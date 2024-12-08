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Кинолог рассказал, что собаки могут иметь проблемы с психикой

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Психика у собак отличается от человеческой, но и у них бывают связанные с ней расстройства, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Источник: © РИА Новости

«У собак встречаются психические расстройства, они появляются не просто так. Это может произойти из-за генетической предрасположенности, физических травм и болезней, из-за травмирующих событий. Порой человеку достаточно сложно заметить первые признаки психических отклонений, важно обращаться к специалистам, если вы заподозрили неладное», — сказал Голубев.

Среди тех психических заболеваний, которые могут встречаться у собак в связи с генетической предрасположенностью, он назвал обсессивно-компульсивное расстройство (или стереотипное поведение), биполярное расстройство, шизофрению, а также синдром дефицита внимания.

Кроме того, расстройства психики, как и страхи, фобии и неврозы, могут возникать у питомцев из-за проблем с щитовидной железой, в результате которых нарушается выработка кортизола и адреналина.

Другими причинами могут быть такие болезни, как травмы головы, опухоли и воспаления, эпилепсия и инсульт, добавил кинолог.

Также, по словам Голубева, собаки ничем не отличаются от людей в том, что их могут травмировать какие-то ситуации, и это может негативно сказаться на психике. В частности, вызвать сильное напряжение и навредить питомцу может длительное нахождение рядом с хозяином, который применял к нему физическую силу, долгое голодание или другие неблагоприятные обстоятельства.

Голубев уточнил, что проблемы не всегда можно заметить сразу, и назвал некоторые симптомы, указывающие на отклонения в психике собаки. Так, хозяину следует обращать внимание на потерю аппетита, резкую смену поведения, зацикленность на одном действии, диарею, внезапное мочеиспускание, проблемы со сном, необъяснимую агрессию и потерю веса.

«Если вы заметили один или несколько симптомов у собаки, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Дело в том, что самостоятельная диагностика и лечение могут сильно ухудшить состояние питомца. Только специалист сможет поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение. Внимательно следите за поведением и привычками вашего любимца — это лучший способ не упустить развитие любой болезни», — посоветовал президент РКФ.