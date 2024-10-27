Кинолог рассказал, что на самом деле означает виляние хвоста собаки

«Если собака расслаблена, не пытается казаться больше с помощью вздыбленной шерсти или положения тела, она находится в безопасной для себя ситуации и виляет хвостом, то это может говорить о проявлении радости. Но, если животное напряжено, встало в оборонительную позу, взгляд направлен на вас, то это может сигнализировать о возбуждении и даже злости. В этом случае не нужно вступать в контакт с питомцем», — добавил президент РКФ.