Кинолог посоветовал, как провести время с собакой на природе

«Пикники — приятное и любимое времяпровождение многих в теплое время года. Собираясь на пикник с собакой, не забудьте подготовить любимца к отдыху на природе, для этого заранее обработайте питомца от паразитов, возьмите с собой gps-ошейник, а также подготовьте лакомства, которыми можно угощать собаку», — сказал Голубев.
«Ваш любимец, скорее всего, захочет попробовать ваше мясо на гриле или другую человеческую пищу, помните, что такая еда может серьезно навредить собаке», — добавил он.
Кинолог напомнил, что собаку нужно обработать не только от иксодовых клещей — переносчиков пироплазмоза, который опасен для питомца, но и от комаров, ос, шмелей и оводов. На природе животное может встретиться с разными насекомыми, чей укус может привести к болезненному раздражению или серьезной аллергической реакции. Голубев посоветовал воспользоваться, например, каплями на холку от клещей и блох, а также распылить на собаку репеллент, который отпугнет комаров, ос, шмелей и пчёл.
GPS-ошейник, по словам кинолога, поможет обезопасить любимца, если хозяин решит отпустить его с поводка, особенно в незнакомых местах, и найти собаку, если она заблудится и потеряется. Голубев напомнил, что в незнакомой местности даже взрослые и обученные собаки могут дезориентироваться и уйти далеко в лесную чащу в поисках хозяина.
«Заранее подумайте, чем занять любимца, пока вы будете заняты. Вы можете увлечь его поисковой игрой. Спрячьте лакомства рядом с местом, где вы запланировали пикник, выбирайте для этого кусты, места под скамейками, разложив таким образом лакомства по всему периметру», — дал ещё один совет президент РКФ, чтобы питомец не своровал еду и не влез случайно в мангал с углями.
Он напомнил, что собаке на пикнике нельзя давать еду, предназначенную для людей. Жареное мясо, жирная пища, сладости, а также некоторые фрукты не подходят для того, чтобы угощать ими питомца. Чтобы собака не выпрашивала еду, следует приготовить для неё полезные лакомства. Их можно приобрести в зоомагазине или приготовить самостоятельно, например, нарезав субпродукты и собрав их в лоток.