Кинолог посоветовал, как провести время с собакой на природе

Кинолог напомнил, что собаку нужно обработать не только от иксодовых клещей — переносчиков пироплазмоза, который опасен для питомца, но и от комаров, ос, шмелей и оводов. На природе животное может встретиться с разными насекомыми, чей укус может привести к болезненному раздражению или серьезной аллергической реакции. Голубев посоветовал воспользоваться, например, каплями на холку от клещей и блох, а также распылить на собаку репеллент, который отпугнет комаров, ос, шмелей и пчёл.