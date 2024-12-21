Кинолог объяснил, почему собака толкает хозяина носом

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 20 декабря, специалист объяснил, что собаки используют несколько каналов для обмена информацией: акустический, визуальный и ольфакторный (связанный с обонянием, — прим. Ред.). Они контактируют друг с другом и с человеком при помощи звуков, визуальных сигналов, в том числе и с помощью своего тела.
«Собаки не умеют разговаривать и используют для контакта с человеком и с животным другие инструменты, один из которых — толчок носом», — подчеркнул Голубев.
По его словам, так питомцы привлекают внимание, просят еду. Если собака хочет поиграть, она может взять в зубы мяч, принести его хозяину и уткнуться в руки носом, пишет RT. Этот жест также может выражать привязанность к человеку и приветствие. Кроме этого, между собой таким жестом собаки могут приглашать друг друга к игре или пытаться доминировать.
Ранее, 12 декабря, Голубев рассказал агентству городских новостей «Москва», что собаки мелких пород начинают стареть примерно в шесть — восемь лет, а крупные чуть раньше — в пять — шесть лет. Он добавил, что возрастные изменения у собак похожи на человеческие. Питомец теряет активность, у него седеет шерсть, могут проявляться хронические заболевания, ухудшается зрение, страдают опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система.
6 декабря Голубев отмечал, что собаки по-разному воспринимают музыку: под одну они могут успокаиваться, а под другую — беспокоиться, отмечает 360.ru.
Тогда же он предупредил об опасностях, которые могут подстерегать собак зимой, и дал советы, как защитить питомцев во время прогулки. Он отметил, что на прогулке не стоит разрешать питомцу прыгать в кучи со снегом. Кинолог призвал также избегать прогулок по льду.
В ноябре Голубев рассказал, что игры с лазерной указкой вредны для питомцев в том числе потому, что животное никогда не сможет поймать желаемый объект. Это может негативно отразиться на нервной системе собаки. Специалист также посоветовал не играть с любимцем в перетягивание предметов — специальных канатов или мяча, пишет сайт kp.ru.
До этого доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко в беседе с НСН рассказал, что базовый набор эмоций собак — радость, страх, тревога, злость, и хозяевам важно различать разные проявления своих питомцев.