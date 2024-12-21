Кинолог объяснил, почему собака толкает хозяина носом

По его словам, так питомцы привлекают внимание, просят еду. Если собака хочет поиграть, она может взять в зубы мяч, принести его хозяину и уткнуться в руки носом, пишет RT. Этот жест также может выражать привязанность к человеку и приветствие. Кроме этого, между собой таким жестом собаки могут приглашать друг друга к игре или пытаться доминировать.