Кинолог объяснил опасность игры собаки с палкой

В Российской кинологической федерации объяснили, что в процессе жевания палки собака может посадить занозу в пасть и на морду. Хозяин может не сразу это заметить. Если начнется воспаление, есть риск развития инфекции. В этом случае поможет только ветеринарный врач. Кроме того, если собака выбирает несоразмерную своей пасти палку, это может привести к травме челюсти. Помимо этого, питомец во время игры может случайно травмировать себя, например, зацепившись палкой за другой предмет или налетев на него.