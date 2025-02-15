Кинолог объяснил опасность игры собаки с палкой

«Популярная игра в палку может стать причиной отравления, аллергии и травм. Если палку, которую вы нашли на улице, грызли до этого другие животные или на ней есть вредные вещества, питомец может подхватить инфекцию или отравиться. Кроме того, в процессе жевания собака может посадить занозы в морду и пасть. Есть множество специализированных безопасных игрушек, которые подходят для жевания, лучше отдавать предпочтение им», —посоветовал эксперт.
В Российской кинологической федерации объяснили, что в процессе жевания палки собака может посадить занозу в пасть и на морду. Хозяин может не сразу это заметить. Если начнется воспаление, есть риск развития инфекции. В этом случае поможет только ветеринарный врач. Кроме того, если собака выбирает несоразмерную своей пасти палку, это может привести к травме челюсти. Помимо этого, питомец во время игры может случайно травмировать себя, например, зацепившись палкой за другой предмет или налетев на него.
Там также отметили, что есть питомцы, которые разгрызают свои игрушки на мелкие части. В процессе жевания палки собака может проглотить разгрызенные кусочки. Оставшись в желудке, они могут спровоцировать рвоту, гастрит и расстройство желудка. В худшем случае может произойти закупорка кишечника. В этом случае собаке потребуется экстренная ветеринарная помощь.
Кроме того, по словам кинолога, лежащая на земле палка может содержать в себе вредные вещества, например остатки реагентов, автомобильные жидкости, средства для обработки газонов и многое другое. При жевании такой палки питомец может получить отравление и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
К тому же, в Российской кинологической федерации уточнили, что найденные на улице палки могли до этого жевать бездомные собаки или грызуны. Нет гарантии, что эти животные здоровы. Игра с такой палкой может стать причиной заражения различными инфекциями. Кроме того, она может быть заражена яйцами гельминтов, контакт с ней вызовет гельминтоз у собаки.
Есть множество альтернатив деревянным палкам. Кинолог посоветовал брать с собой на прогулку теннисные мячики, диски для метания, канаты, конг или любую другую игрушку. Чтобы игра не закончилась травмой или другими проблемами со здоровьем, нужно внимательно подходить к выбору игрушек и всегда следить за своим любимцем на прогулке.
Ранее, 22 января, Голубев рассказал «Известиям», что, если питомец становится менее активным зимой, то ему не нужно увеличивать количество корма, в некоторых случаях таким собакам его, напротив, урезают. Владельцам животных, которые живут в вольере, скорее всего, потребуется пересмотреть рацион.