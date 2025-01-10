Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинолог объяснил, как сделать безопасной зимнюю рыбалку с собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в эфире «Радио 1» рассказал, как сделать зимнюю рыбалку с собакой безопасной.

Источник: Lummy/Pablo Stanley

В первую очередь, по его словам, важно учитывать характер питомца. Если он слишком активен, следует оставить его дома.

«Помимо опасности получить переохлаждение, провалиться под лед, собака может легко запутаться в леске, схватить пойманную рыбу вместе с крючком или погнаться за уткой. Помните о безопасности любимца, когда продумываете совместный досуг», — сказал Голубев.

Он также посоветовал максимально утеплить питомца, чтобы не допустить переохлаждения, не кормить сырой рыбой во избежание заражения инфекциями, а также беречь от травм.

До этого Голубев предупреждал, что зимой во время прогулок собака может легко поранить лапы, получить обморожение или аллергию из-за реагентов.

Защитить лапы питомца, по его словам, можно с помощью специальной обуви. Если животное наотрез отказывается ее надевать, подойдет защитный крем или воск. Средство необходимо наносить до выхода на улицу на сухие лапы.