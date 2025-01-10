Кинолог объяснил, как сделать безопасной зимнюю рыбалку с собакой

В первую очередь, по его словам, важно учитывать характер питомца. Если он слишком активен, следует оставить его дома.
«Помимо опасности получить переохлаждение, провалиться под лед, собака может легко запутаться в леске, схватить пойманную рыбу вместе с крючком или погнаться за уткой. Помните о безопасности любимца, когда продумываете совместный досуг», — сказал Голубев.
Он также посоветовал максимально утеплить питомца, чтобы не допустить переохлаждения, не кормить сырой рыбой во избежание заражения инфекциями, а также беречь от травм.
До этого Голубев предупреждал, что зимой во время прогулок собака может легко поранить лапы, получить обморожение или аллергию из-за реагентов.
Защитить лапы питомца, по его словам, можно с помощью специальной обуви. Если животное наотрез отказывается ее надевать, подойдет защитный крем или воск. Средство необходимо наносить до выхода на улицу на сухие лапы.