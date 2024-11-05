Кинолог объяснил, как на собак влияют резкие громкие звуки

По его словам, поведение питомцев в этом случае может отличаться. Так, они могут попытаться спрятаться, убежать или просто начать нервничать. Если на животное воздействует сильный и постоянный шум, его пульс и дыхание могут участиться, предупредил кинолог. В этот момент в его организме будут расходоваться много энергии и кислорода, хотя внешне это может быть незаметно.