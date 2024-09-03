Кинолог объяснил, что видят собаки во сне

«Щенки, кажется, видят больше снов, и по какой-то причине пожилым собакам, кажется, снится немного больше, чем собакам среднего возраста», — добавил эксперт в разговоре с изданием. Владельцам собак стоит учитывать, что, если питомцу снится кошмар, будить его не стоит. По оценкам экспертов, примерно 6% укусов собак происходят во время сна.