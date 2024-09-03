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Кинолог объяснил, что видят собаки во сне

Наверняка вы замечали, как питомец может вздрагивать и лаять во время сна. По мнению эксперта, все потому, что собаки могут видеть сны точно так же, как и люди.

Источник: Super.ru

Наиболее значимое исследование по теме было проведено на крысах более 20 лет назад — тогда ученые из Массачусетского технологического института доказали, что грызуны могут вспоминать события из реальной жизни и видеть сложные сны.

«Собакам, вероятно, снятся их хозяева и общение с другими собаками и людьми, которые им нравятся», — рассказал USA Today ветеринар Хосе Арсе. Интересно, что на частоту сновидений влияют возраст и размер собаки. По данным Американского клуба собаководства, небольшим собакам часто снятся короткие сновидения. Чем крупнее пес, тем реже и продолжительнее его сны.

«Щенки, кажется, видят больше снов, и по какой-то причине пожилым собакам, кажется, снится немного больше, чем собакам среднего возраста», — добавил эксперт в разговоре с изданием. Владельцам собак стоит учитывать, что, если питомцу снится кошмар, будить его не стоит. По оценкам экспертов, примерно 6% укусов собак происходят во время сна.