Кинолог объяснил, что видят собаки во сне

Наиболее значимое исследование по теме было проведено на крысах более 20 лет назад — тогда ученые из Массачусетского технологического института доказали, что грызуны могут вспоминать события из реальной жизни и видеть сложные сны.
«Собакам, вероятно, снятся их хозяева и общение с другими собаками и людьми, которые им нравятся», — рассказал USA Today ветеринар Хосе Арсе. Интересно, что на частоту сновидений влияют возраст и размер собаки. По данным Американского клуба собаководства, небольшим собакам часто снятся короткие сновидения. Чем крупнее пес, тем реже и продолжительнее его сны.
«Щенки, кажется, видят больше снов, и по какой-то причине пожилым собакам, кажется, снится немного больше, чем собакам среднего возраста», — добавил эксперт в разговоре с изданием. Владельцам собак стоит учитывать, что, если питомцу снится кошмар, будить его не стоит. По оценкам экспертов, примерно 6% укусов собак происходят во время сна.