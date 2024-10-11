Кинолог назвала шесть худших пород собак для владельцев-новичков

Кинолог по имени Ингрид профессионально занимается дрессировкой собак уже восемь лет. На первое место в списке худших собак для новичков она поставила австралийских овчарок. Ингрид пояснила, что эти собаки очень энергичны и требовательны, и в домашних условиях хозяевам придется тратить очень много времени, чтобы заниматься с ними. По той же причине специалистка не советует новичкам заводить бордер-колли. «Если вы не готовы постоянно работать с собакой, бордер-колли — точно не ваш вариант», — сказала она.