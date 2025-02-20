Кинолог назвал признаки развития деменции у собаки

Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он уточнил, что выявить признаки заболевания может быть сложно, потому что поведенческие изменения у питомца происходят постепенно и неявно. При этом владельцы могут замечать, что собака стала медленнее бегать и ходить менее бодро. Изменения могут произойти и в режиме ее сна — она может спать днем и беспокойно бродить по квартире ночью.
Ученые из Пармского университета выяснили, что собаки используют учащенное моргание для передачи невербальных сигналов своим сородичам. Это позволило предположить, что собаки могут имитировать поведение, которое наблюдают у других животных. Ученые считают, что моргание у собак может играть важную роль в их общении, особенно в выражении неагрессивных намерений.