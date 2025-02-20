Кинолог назвал признаки развития деменции у собаки

Он уточнил, что выявить признаки заболевания может быть сложно, потому что поведенческие изменения у питомца происходят постепенно и неявно. При этом владельцы могут замечать, что собака стала медленнее бегать и ходить менее бодро. Изменения могут произойти и в режиме ее сна — она может спать днем и беспокойно бродить по квартире ночью.