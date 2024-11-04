Кинолог дал советы по защите мебели от щенков

Когда новый питомец немного освоится в доме, его следует постепенно начинать приучать к правилам дома и обозначать рамки дозволенного. «Чтобы облегчить питомцу жизнь, объясните ему правила, которым будут следовать все члены семьи. Собака должна знать, что разрешено, а что точно под запретом. Предсказуемость создаст благоприятную среду для питомца: он не будет нервничать и всегда будет знать, что от него ожидают. Не сразу, но щенок поймет, что грызть мебель нельзя, а когда хозяин хвалит и поощряет за правильное поведение, его хочется демонстрировать снова и снова», — подытожил президент РКФ.