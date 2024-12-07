Кинолог дал советы по защите лап собак от реагентов зимой

«Первые два-три года собаке будет, конечно, неудобно, некомфортно, она будет попискивать. На месте микротрещин и надрывов со временем будет образовываться рубцовая ткань, а там собака уже ничего не чувствует. И ботиночки не нужны, вне зависимости от размера и породы собаки, тем более что они совершенно бесполезны и могут собаке только навредить», — сказал он.