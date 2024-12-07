Кинолог дал советы по защите лап собак от реагентов зимой

«Первые два-три года собаке будет, конечно, неудобно, некомфортно, она будет попискивать. На месте микротрещин и надрывов со временем будет образовываться рубцовая ткань, а там собака уже ничего не чувствует. И ботиночки не нужны, вне зависимости от размера и породы собаки, тем более что они совершенно бесполезны и могут собаке только навредить», — сказал он.
Мойсеенко отметил, что после прогулки необходимо тщательно промывать питомцу лапки водой или специальными средствами для мытья, однако крема или воск не нужны. По словам кинолога, они бесполезны для питомцев, которые живут в средней полосе.
«Эти воски работают, условно, от −25 до −30 градусов. Когда собака ставит лапу на снег при температуре выше, чем −25 градусов, она успевает под собой этот снег разморозить от теплоты своего тела. Соответственно, с каждым шагом она попросту стирает с тебя этот восковой слой», — указал он.
Кинолог также затронул тему отравления реагентом. Он отметил, что? если собака привыкла есть снег, она может отравиться кусочками реагента, которые с ним смешались. При употреблении такого грязного снега питомец может получить химический ожог и пищевое отравление.
«По сути, это не сильно критично, если сразу обратиться в любую ветклинику, где собаке окажут всю необходимую помощь», — отметил кинолог.
Ранее, 6 декабря, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил об опасностях, которые могут подстерегать собак зимой, и дал советы, как защитить питомцев во время прогулки. Он отметил, что на прогулке не стоит разрешать питомцу прыгать в кучи со снегом. Кинолог призвал также избегать прогулок по льду.