Кинолог дал советы по поискам потерявшегося питомца

«Встроенный маячок работает на базе спутниковой связи. Устройство привязано к мобильному приложению, где в режиме реального времени принимает сигнал. Таким образом, хозяин всегда знает точные координаты питомца. Для того, чтобы трекер работал корректно, необходим доступ к интернету. Но, даже если вы воспользуетесь специальным ошейником, обязательно следите за всеми передвижениями питомца. Помните, что ответственность за питомца полностью ложится на плечи хозяина. Даже если у собаки есть GPS-трекер, это не значит, что она может самостоятельно гулять без опасности для её жизни и здоровья», — заключил он.