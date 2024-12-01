Кинолог дал совет, как ухаживать за собакой зимой

«Не стоит полагаться на то, что собаки покрыты шерстью и поэтому они не мерзнут в холодную погоду. Некоторые питомцы не любят холода и тяжело переносят зиму. Нашим четвероногим друзьям нужен особенный уход в холодное время года. Помимо того, что хозяину важно позаботиться о том, чтобы собака не мерзла на прогулке, необходимо подумать и о защите лап от химических веществ: некоторые средства могут серьезно навредить вашему питомцу», — сказал Голубев.