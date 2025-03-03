Киноэксперт Попов прокомментировал успех фильма «Анора»

«И наша культура важна для мира, потому что именно мы, русские, понимаем, как передать, что главное в жизни, что не главное, а что по-настоящему ценно. Любовь, конечно, на первом месте. Жаль, что Юра Борисов не получил “Оскар”. Фильм получился отличным именно благодаря его игре», — сказал Гусев.