Киноэксперт Попов прокомментировал успех фильма «Анора»

В беседе с ОТР он заявил, что если говорить «ретроспективно», то фильм «Анора» всем очень понравился. Это объясняет и то, почему сыгравшая в ленте актриса Майки Мэдисон получила приз за лучшую женскую роль, отметил эксперт.
Попов не исключил, что дело ещё и в том, что никто из соперниц Мэдисон по номинации не исполнил роли, которая была бы на голову лучше.
В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что весь фильм «Анора» держится на русских.
«И наша культура важна для мира, потому что именно мы, русские, понимаем, как передать, что главное в жизни, что не главное, а что по-настоящему ценно. Любовь, конечно, на первом месте. Жаль, что Юра Борисов не получил “Оскар”. Фильм получился отличным именно благодаря его игре», — сказал Гусев.
Ранее сообщалось, что «Анора» завоевала премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».